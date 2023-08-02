Крокодил съел 29-летнего футболиста

The Sun: в Коста-Рике крокодил съел в реке 29-летнего футболиста Хесуса Ортиса

В Коста-Рике крокодил съел футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса, который выступал за любительский клуб «Депортиво Рио Каньяс». Об этом пишет The Sun.

Рептилия напала на Ортиса в реке Каньяс в провинции Гуанакасте, когда спортсмен решил искупаться в жаркий день. Чтобы достать тело 29-летнего молодого человека, полицейским пришлось застрелить крокодила.

У футболиста остались двое детей восьми и трех лет. Семья обратилась к общественности с просьбой помочь оплатить расходы на похороны игрока, главный тренер его команды Луис Карлос Монтес также организует сбор средств. Похороны прошли во вторник, 1 августа.

Ранее женщине из Индонезии удалось выжить после часовой атаки крокодила, который пытался утащить ее в болото. Он терзал ее почти полтора часа, пока женщина не начала слабеть и погружаться под воду. Экстренные службы прибыли на место вовремя и сумели вырвать женщину из пасти рептилии. Де Хесус была доставлена в больницу с серьезными травмами.