Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:56, 2 августа 2023Из жизни

Крокодил съел 29-летнего футболиста

The Sun: в Коста-Рике крокодил съел в реке 29-летнего футболиста Хесуса Ортиса

Фото: Rula Rouhana / Reuters

В Коста-Рике крокодил съел футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса, который выступал за любительский клуб «Депортиво Рио Каньяс». Об этом пишет The Sun.

Рептилия напала на Ортиса в реке Каньяс в провинции Гуанакасте, когда спортсмен решил искупаться в жаркий день. Чтобы достать тело 29-летнего молодого человека, полицейским пришлось застрелить крокодила.

У футболиста остались двое детей восьми и трех лет. Семья обратилась к общественности с просьбой помочь оплатить расходы на похороны игрока, главный тренер его команды Луис Карлос Монтес также организует сбор средств. Похороны прошли во вторник, 1 августа.

Ранее женщине из Индонезии удалось выжить после часовой атаки крокодила, который пытался утащить ее в болото. Он терзал ее почти полтора часа, пока женщина не начала слабеть и погружаться под воду. Экстренные службы прибыли на место вовремя и сумели вырвать женщину из пасти рептилии. Де Хесус была доставлена в больницу с серьезными травмами.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Полиция Вашингтона прокомментировала информацию о вооруженном в здании Конгресса

    Президент Бразилии оценил возможность мирного урегулирования ситуации на Украине

    Грузия запретила реэкспорт в Россию американских автомобилей

    Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих направлений для россиян

    Госдеп оценил вероятность помощи Польше из-за ситуации с Белоруссией

    В США заявили о планах Запада заставить Зеленского пойти на уступки

    Крокодил съел 29-летнего футболиста

    Стало известно о нежелании Франции продавать США детали для ядерных реакторов

    Жители российского города заметили облако в виде «ядерного гриба»

    Полиция сообщила о возможном нахождении вооруженного человека в здании Конгресса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости