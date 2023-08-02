Крокодил утащил женщину в болото в Индонезии

Крокодил час атаковал женщину в болоте, но ей удалось выжить

Женщине из Индонезии удалось выжить после часовой атаки крокодила, который пытался утащить ее в болото. О происшествии сообщает Metro.

38-летняя работница фабрики по производству пальмового масла Фальмира де Хесус набирала воду в заболоченном ручье и не заметила спрятавшуюся в камышах рептилию. Когда она присела возле водоема, крокодил напал на нее и потащил в воду.

Фальмира стала звать на помощь, на крики к ручью прибежали ее коллеги. Они попытались напугать крокодила, тыкая в него палками, однако хищника это не остановило. Он терзал де Хесус почти полтора часа, пока женщина не начала слабеть и погружаться под воду.

Поскольку фабрика находится достаточно далеко от города, экстренным службам понадобилось время, чтобы среагировать на вызов. Несмотря на это они все же прибыли на место вовремя и сумели вырвать женщину из пасти крокодила. Де Хесус была доставлена в больницу с серьезными травмами. Крокодил прокусил ей руку, бедро и голень ноги.

Я не могла вырваться. Потом я стала ощущать, что слабею, и подумала, что вот-вот попрощаюсь с жизнью, потому что не могла держаться на поверхности. Теперь я лежу в больнице, но все еще мысленно вижу крокодила и чувствую его челюсти. Я благодарна людям, которые мне помогли. Они спасли мою жизнь

Фальмира де Хесус пострадавшая

Хесус придется провести в госпитале некоторое время. Врачи постоянно наблюдают за ее состоянием, потому что опасаются, что болезнетворные микробы с зубов рептилии могут спровоцировать развитие опасной инфекции.

В Индонезии обитает более 14 видов крокодилов. Они очень хорошо чувствуют себя в местном теплом климате. При этом в последние годы участились нападения рептилий на людей. Специалисты считают, что животные перебираются ближе к людям из-за сокращения территорий их естественного обитания и недостатка пищи. Это происходит из-за активного рыболовства и появления новых ферм и производств в прибрежной зоне.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на жителя города Кингстона на Ямайке, когда он принимал душ у водонапорной трубы на берегу реки. Мужчине удалось отбиться от хищника, он отделался незначительными травмами левой ноги.

