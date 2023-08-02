Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:47, 2 августа 2023Из жизни

Крокодил утащил женщину в болото в Индонезии

Крокодил час атаковал женщину в болоте, но ей удалось выжить

Фото: David Clode / Unsplash

Женщине из Индонезии удалось выжить после часовой атаки крокодила, который пытался утащить ее в болото. О происшествии сообщает Metro.

38-летняя работница фабрики по производству пальмового масла Фальмира де Хесус набирала воду в заболоченном ручье и не заметила спрятавшуюся в камышах рептилию. Когда она присела возле водоема, крокодил напал на нее и потащил в воду.

Фальмира стала звать на помощь, на крики к ручью прибежали ее коллеги. Они попытались напугать крокодила, тыкая в него палками, однако хищника это не остановило. Он терзал де Хесус почти полтора часа, пока женщина не начала слабеть и погружаться под воду.

Поскольку фабрика находится достаточно далеко от города, экстренным службам понадобилось время, чтобы среагировать на вызов. Несмотря на это они все же прибыли на место вовремя и сумели вырвать женщину из пасти крокодила. Де Хесус была доставлена в больницу с серьезными травмами. Крокодил прокусил ей руку, бедро и голень ноги.

Я не могла вырваться. Потом я стала ощущать, что слабею, и подумала, что вот-вот попрощаюсь с жизнью, потому что не могла держаться на поверхности. Теперь я лежу в больнице, но все еще мысленно вижу крокодила и чувствую его челюсти. Я благодарна людям, которые мне помогли. Они спасли мою жизнь

Фальмира де Хесуспострадавшая

Хесус придется провести в госпитале некоторое время. Врачи постоянно наблюдают за ее состоянием, потому что опасаются, что болезнетворные микробы с зубов рептилии могут спровоцировать развитие опасной инфекции.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

В Индонезии обитает более 14 видов крокодилов. Они очень хорошо чувствуют себя в местном теплом климате. При этом в последние годы участились нападения рептилий на людей. Специалисты считают, что животные перебираются ближе к людям из-за сокращения территорий их естественного обитания и недостатка пищи. Это происходит из-за активного рыболовства и появления новых ферм и производств в прибрежной зоне.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на жителя города Кингстона на Ямайке, когда он принимал душ у водонапорной трубы на берегу реки. Мужчине удалось отбиться от хищника, он отделался незначительными травмами левой ноги.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны Польши назвало действия белорусских вертолетов на границе провокацией

    Сбежавших из российской колонии заключенных поймали с помощью дрона

    В Москве «Ягуар» сбил 17-летнего самокатчика на переходе и попал на видео

    Захарова обвинила США в оправдании атак Украины на территорию России

    Польша призвала к изоляции Белоруссии после инцидента в воздушном пространстве

    На Украине заявили о разрушении важного инфраструктурного объекта

    Сын актера из «Бриллиантовой руки» Ясуловича рассказал о состоянии артиста

    Ольга Серябкина показала откровенные архивные фото

    Объяснено отличие беспилотников от дронов

    Один крупный зарубежный банк закроет отделение в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости