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14:05, 2 августа 2023Россия

Девятилетняя девочка умерла после отдыха в российском детском лагере

Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере в Амурской области

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Благовещенском районе Амурской области после отдыха в детском лагере «Строитель» умерла девятилетняя девочка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК).

Как стало известно, во время пребывания в лагере девочка начала странно себя вести. Ребенок резка реагировал на попытку дотронуться до него, периодически подпрыгивал и вздрагивал. Россиянку доставили в областную больницу, где она скончалась 1 августа, сообщил собеседник агентства.

По словам представителя СК, предварительно, смерть девочки не носит криминального характера. Сейчас следователи проводят проверку. Также были назначены все необходимые экспертизы.

В свою очередь, источник «Известий» сообщил, что, по мнению врачей, девочка могла отравиться неизвестным веществом. Он также добавил, что странное поведение ребенка могло стать следствием заболевания нервной системы.

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    Константин Лысяков
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