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07:00, 2 августа 2023Из жизни

В Лондоне открыли охоту на любителя мастурбировать перед пассажирами метро

Полиция Лондона объявила в розыск мастурбирующего эксгибициониста

Фото: Henry Nicholls / Reuters

В Великобритании полиция объявила в розыск эксгибициониста, который мастурбировал перед пассажирами метро и поездов. Как сообщает Evening Standard, это произошло после того, как мужчина не явился на судебное заседание по своему делу.

Британская транспортная полиция открыла охоту на Колаволе Оладетуна из-за обвинений в шести инцидентах, связанных с сексуальным насилием. В пяти случаях Оладетун оголялся и мастурбировал перед женщинами в транспорте. Обычно любитель обнажаться выбирал одиноких девушек в полупустых вагонах и садился напротив них. 7 августа 2021 года он совершил более активную попытку домогательства на лестнице станции метро Хоунслоу. Женщина обратилась в полицию, и преступника задержали через полчаса после нападения в поезде на станции Хаммерсмит.

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Комментируя неявку преступника в суд, сержант полиции Бриттани Армстронг заявила, что правоохранители понимают, какую угрозу представляет Оладетун, и потому делают все возможное для его скорой поимки и возвращения в зал суда. «Мы знаем, что, кроме Лондона, у него есть связи в Стаффорде и Линкольншире и что он останавливается в съемном жилье и в хостелах», – сказала Армстронг.

Она также предупредила возможных очевидцев, что у Оладетуна могут быть более короткие волосы, чем на фотографии, и попросила обращаться в полицию в случае, если кто-то узнает информации о местонахождении преступника.

Ранее сообщалось об эксгибиционисте из США, который гнался за женщиной 11 километров. Пытаясь скрыться от преступника, женщина сломала ногу в четырех местах и четыре месяца не могла ходить.

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    Антонина Черташ
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