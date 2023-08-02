Пляжи популярного турецкого курорта открыли после обнаружения десятков мин

Пляжи турецкого курорта Шиле открыли после обнаружения 28 неразорвавшихся мин

Пляжи популярного турецкого курорта Шиле открыли после обнаружения на одном из них десятков неразорвавшихся мин. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что туристам разрешили купание. В настоящее время закрытым остается пляж Софулар, где и были найдены снаряды. 2 августа эксперты займутся их ликвидацией.

Пляжи черноморского курорта Шиле, расположенного к северо-востоку от Стамбула, закрыли во вторник, 2 августа, из-за 28 мин. Специалисты не исключали, что их может быть больше.