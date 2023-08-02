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11:05, 2 августа 2023Путешествия

Пляжи популярного турецкого курорта открыли после обнаружения десятков мин

Пляжи турецкого курорта Шиле открыли после обнаружения 28 неразорвавшихся мин

Фото: Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency via Getty Images

Пляжи популярного турецкого курорта Шиле открыли после обнаружения на одном из них десятков неразорвавшихся мин. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что туристам разрешили купание. В настоящее время закрытым остается пляж Софулар, где и были найдены снаряды. 2 августа эксперты займутся их ликвидацией.

Пляжи черноморского курорта Шиле, расположенного к северо-востоку от Стамбула, закрыли во вторник, 2 августа, из-за 28 мин. Специалисты не исключали, что их может быть больше.

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    Зарина Дзагоева
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