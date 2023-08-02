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18:45, 2 августа 2023Ценности

Врач назвала ухудшающие состояние ногтей ошибки в уходе

Дерматолог Зубрицки: самостоятельное избавление от гель-лака разрушает ногти

Фото: Unsplash

Дерматолог Линдси Зубрицки назвала ошибки в уходе за ногтями, которые ухудшают их состояние. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь врач обратила внимание на то, что многие люди пытаются избавиться от гель-лака самостоятельно. Например, сдирают его с ногтевой пластины. «Поступая так, вы полностью разрушаете ногтевое ложе», — предупредила она.

Кроме того, эксперт предупредила об опасности пренебрежения защитой ногтей и рук от ультрафиолетового излучения. В связи с этим она посоветовала надевать перед процедурой перчатки, оформленные специальными отверстиями для пальцев.

В заключение специалистка порекомендовала не забывать о постоянном увлажнении ногтевой пластины и кутикулы. В качестве косметического средства для ухода она предложила присмотреться к вазелину.

В июле дерматолог Линдси Зубрицки раскрыла приводящие к старению кожи ошибки в уходе за лицом. Юзерша заявила, что многие люди не начинают вовремя использовать в своей рутине антивозрастные косметические средства. По ее мнению, их необходимо включать в уход, достигнув 20 лет.

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    Мария Винар
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