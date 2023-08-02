На Западе засомневались в успехе контрнаступления Украины

Politico: последняя атака Украины не принесла Киеву значительных успехов

Последняя атака Украины на юго-востоке страны не принесла ей значительных успехов. Из-за этого страны Запада, поддерживающие Киев, начали сомневаться в успехе контрнаступления, сообщает американское издание Politico.

«Если сторонники Украины и надеялись на прорыв после того, как ее вооруженные силы совершили новую атаку на юго-востоке страны, то они разочаровались», — отмечается в материале. При этом, как пишет Politico, ссылаясь на представителей Минобороны США, украинское контрнаступление продлится по крайне мере до осени или до зимы.

31 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали второй этап контрнаступления. Утверждалось, что о начале нового этапа также говорит тот факт, что Киев отправил в бой батальоны и бригады полного состава.

В то же время 30 июля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина завершила контрнаступление из-за неудач на фронте. По словам Риттера, США приказали Киеву пересмотреть свою позицию, так как ВСУ не удалось прорваться к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать, используя западное оружие.