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16:52, 2 августа 2023Мир

На Западе заявили о вечной неудовлетворенности Украины

Бывший пресс-секретарь НАТО Шиа: Украина будет вечно недовольна помощью Запада

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина никогда не будет удовлетворена объемами помощи ее западных союзников. С таким заявлением в интервью телеканалу CNBC выступил бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа.

Бывший чиновник указал, что «украинская сторона вечно будет не удовлетворена с точки зрения потребностей, нуждаясь в больших и больших объемах с течением времени». Однако при этом «Запад всегда будет считать, что он делает все возможное», добавил Шиа.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Участие американцев в конфликте на Украине приведет к уничтожению США.

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    Виктория Кондратьева
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