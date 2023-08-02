Бывший пресс-секретарь НАТО Шиа: Украина будет вечно недовольна помощью Запада

Украина никогда не будет удовлетворена объемами помощи ее западных союзников. С таким заявлением в интервью телеканалу CNBC выступил бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа.

Бывший чиновник указал, что «украинская сторона вечно будет не удовлетворена с точки зрения потребностей, нуждаясь в больших и больших объемах с течением времени». Однако при этом «Запад всегда будет считать, что он делает все возможное», добавил Шиа.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Участие американцев в конфликте на Украине приведет к уничтожению США.