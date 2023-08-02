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11:58, 2 августа 2023Мир

Бывший советник Пентагона назвал последствие участия США в конфликте на Украине

Экс-советник Пентагона: участие американцев в конфликте на Украине уничтожит США

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Участие американцев в конфликте на Украине приведет к уничтожению США. Об этом на своем Youtube-канале сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Просто каждый раз, когда мы занимали позицию, которую мы считали морально правильной, мы отказывались от нее. Мы провели несколько красных линий, при пересечении которых мы отходим и проводим еще одну», — сказал отставной военный, добавив, что вмешательство Вашингтона в украинский конфликт чревато «тотальным уничтожением США».

Макгрегор добавил, что решение Вашингтона об отправке кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) — «проявление лицемерия».

Ранее Макгрегор спрогнозировал план Польши на Украине, заявив, что Варшава намерена аннексировать территории на западе страны, чтобы переселить туда всех беженцев, которые приехали в страну после начала вооруженного конфликта.

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    Виктория Кондратьева
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