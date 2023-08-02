Некоторые виды медицинской помощи в России станут платными

Адвокат предупредила, что с 1 сентября некоторые медуслуги станут платными

С осени в России некоторые медицинские услуги станут платными, прежде всего, это касается ряда видов неотложной помощи. Об этом рассказала агентству «Прайм» медицинский адвокат Коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко. Эксперт ссылается на постановление правительства России № 736, которое вступает в силу 1 сентября 2023 года и действует до 1 сентября 2026 года.

Согласно документу, теперь с граждан смогут взимать деньги за скорую медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических болезней в случае, если это не угрожает жизни пациента. Кроме того, постановление утверждает платное обследование и госпитализацию не по назначению врача, а по желанию пациента. Гриценко объясняет, что, если гражданин просит терапевта назначить ему исследование у узкого специалиста, а врач не видит к этому показаний, пациенту придется заплатить за услугу.

В постановлении также сказано, что если лекарства из не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не были закуплены стационаром за счет бюджетных средств, то они могут быть назначены пациенту за дополнительную плату. Аналогичное обновление будет в отношении медицинских изделий и лечебного питания — если они не закуплены за счет бюджета, то пациента могут попросить за них заплатить.

Также станет платным индивидуальное наблюдение медсестры за пациентом, если нет соответствующего указа от врача. Эксперт добавляет, что граждане обязаны платить и за анонимную помощь. Речь идет о любых медуслугах без подтверждения личности пациента.

Одним из самых значимых нововведений для россиян станет возможность оформлять договор на платную медпомощь через интернет, сообщала ранее заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Альбина Гаджиева. Также по новым правилам пациент не обязан предоставлять медорганизации копию паспорта или СНИЛС для заключения договора, нужны будут только данные паспорта.