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18:39, 2 августа 2023Силовые структуры

Участников нападавшей на российских военных ОПГ отправили в колонию

Ura.ru: пятерых участников челябинской ОПГ отправили в колонию

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Челябинской области суд отправил пятерых участников организованной преступной группировки (ОПГ) в колонии строгого и особого режима на срок от пяти с половиной до девяти лет. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным издания, мужчин судили по четырем статьям — мошенничество, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. ОПГ занималась вымогательством и разбоем и организовывала нападения даже на военных. С апреля по июнь 2019 года участники группировки были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области на территории региона.

Ранее сообщалось, что в Пензе и Саратове МВД задержало ОПГ фальшивомонетчиков с поддельными долларами.

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    Варвара Митина
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