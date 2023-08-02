Жильцы отсудили у УК полмиллиона рублей

В Омске жильцы отсудили у УК более полумиллиона рублей за затопление квартиры

Жильцы одного из многоквартирных домов в Омске отсудили у управляющей компании (УК) более полумиллиона рублей за затопление квартиры. На инцидент обратило внимание агентство «Омск-Информ».

УК «Сервис» провела замену стояков отопления и установку отсекающих кранов в квартире в жилом здании на улице Химиков. Работа оказалась некачественной, в результате чего произошла разгерметизация полипропиленовой муфты. Коммунальщики плохо закрутили резьбовое соединение, что привело к его ослаблению. Кроме того, муфта соединяла между собой разные материалы — полипропилен и металл, что является недопустимым.

Ошибка сотрудников УК спровоцировала затопление жилья. Из-за воды в кухне на поверхности стены появились следы потеков и разводов, а на натяжном потолке появилось отверстие в месте расположения стояка отопления. В одной из комнат вздулся ламинат, в коридоре пострадали два шкафа.

Собственники обратились в суд с иском и попросили заставить коммунальщиков возместить причиненный ущерб. Их требования удовлетворили: компанию обязали заплатить двум пострадавшим по 257 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, компенсации морального вреда и расходов за составление заключения специалиста. Организация полностью выплатила сумму.

Ранее на кровать хабаровских пенсионеров рухнул потолок из-за бездействия управляющей компании. Жильцы обратились в УК с жалобой на увеличивающуюся трещину, однако не добились реакции. Через несколько дней после этого часть потолка обвалилась.