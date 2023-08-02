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03:47, 2 августа 2023Россия

Мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома в Подмосковье

ГУ МВД по Подмосковью: мужчина открыл стрельбу после драки во дворе в Балашихе

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В подмосковной Балашихе мужчина открыл стрельбу во дворе дома после того, как подрался с двумя другими. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

По данным ведомства, происшествие произошел около одного из домов на улице Яганова. Отмечается, что нападавший и еще один мужчина вступили в словесный конфликт с двумя другими людьми. Инцидент перерос в драку: один из мужчин несколько раз выстрелил в оппонента из «предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием». Нападавший скрылся с места происшествия, а пострадавшего госпитализировали.

Ранее на Муринской дороге в Петербурге участники ДТП устроили массовую драку со стрельбой.

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    Юлия Мискевич
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