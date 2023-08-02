ООН поищет зерно в другом месте после выхода России из соглашения

ВПП ООН заявила о поиске зерна в другом месте после выхода России из соглашения

ООН будет искать зерно в другом месте после выхода России из продуктового соглашения, заявил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карл Скау. Его слова приводит AP News.

«Сейчас мы вынуждены искать зерно в других местах. Мы не знаем точно, как будет развиваться рынок, но вполне возможно повышение цен на продовольствие», — сказал он.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия российской стороны.