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08:55, 2 августа 2023Мир

ООН поищет зерно в другом месте после выхода России из соглашения

ВПП ООН заявила о поиске зерна в другом месте после выхода России из соглашения

Фото: Nina Liashonok / Reuters

ООН будет искать зерно в другом месте после выхода России из продуктового соглашения, заявил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карл Скау. Его слова приводит AP News.

«Сейчас мы вынуждены искать зерно в других местах. Мы не знаем точно, как будет развиваться рынок, но вполне возможно повышение цен на продовольствие», — сказал он.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия российской стороны.

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    Виктория Кондратьева
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