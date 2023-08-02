В Польше заявили об угрозе со стороны Украины

Mysl Polska: культ Бандеры на Украине представляет серьзную угрозу для Польши

Культ лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры на Украине представляет серьезную угрозу для Польши. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

Как отмечается в материале, польским властями необходимо собрать коалицию, которая бы заставила украинскую сторону отказаться от подобной политики. По мнению газеты, в противном случае Польше грозит поражение.

