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22:05, 2 августа 2023Мир

В Польше заявили об угрозе со стороны Украины

Mysl Polska: культ Бандеры на Украине представляет серьзную угрозу для Польши

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Культ лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры на Украине представляет серьезную угрозу для Польши. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

Как отмечается в материале, польским властями необходимо собрать коалицию, которая бы заставила украинскую сторону отказаться от подобной политики. По мнению газеты, в противном случае Польше грозит поражение.

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