Боец ВСУ Годунок: врачи закарпатского госпиталя оставляют раненых в коридоре

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Годунок рассказал, что в закарпатском военном госпитале в Мукачево врачи оставили солдата с ампутированной рукой в коридоре, не предоставив одежду и не обеспечив питанием. Соответствующее видео публикует издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Годунок рассказал, что в госпитале нет даже простыней, а его раненый товарищ из-за такого отношения объявил голодовку. Если ситуация не изменится, бойцы ВСУ скоро начнут «взрывать», поделился своим мнением украинский солдат.

Сам Годунок — экс-секретарь Бориспольского городского совета, которого президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году выгнал с заседания, назвав разбойником. Теперь это прозвище стало его позывным.

Ранее один из украинских медиков рассказал, что прифронтовые стабилизационные медицинские пункты ВСУ после начала наступления принимают колоссальное число раненых. Попадающие в пункты стабилизации раненые солдаты получают первоочередное лечение, чтобы затем отправиться в госпитали.