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19:30, 2 августа 2023Бывший СССР

Зеленский захотел привлечь на Украину иностранных производителей оружия

Президент Украины Зеленский захотел привлечь иностранных производителей оружия
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из приоритетных задач локализацию производства оружия иностранных компаний в стране. Его слова приводит ТАСС.

«Осенью на Украине пройдет первый форум оборонной индустрии. (...) Наша задача — всех объединить на украинской платформе», — сказал он. Зеленский отметил, что постоянно проходят мероприятия, которые посвящены созданию беспилотников.

По его мнению, есть возможности по локализации в стране производств военной техники, орудий и снарядов. Кроме того, лидер страны потребовал от украинских дипломатов максимально привлекать к этой инициативе иностранные компании. Украина каждый месяц наращивает производство оружия и снарядов, добавил он.

Ранее украинский президент заявил, что из-за нехватки необходимого оружия произошла задержка контрнаступления, которое планировали начать весной. По его мнению, это дало России время на минирование территорий Украины и укрепление линий обороны. Зеленский пояснил, что Киев не хотел из-за этого терять людей, а военные — технику.

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    Кристина Есикова
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