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11:36, 2 августа 2023Экономика

Эффект от понижения рейтинга дефолта США на экономику оценили

Экономист Абрамов усомнился в проблемах экономики США из-за понижения рейтинга

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Понижение долгосрочного рейтинга дефолта США агентством Fitch не приведет к оттоку инвестиций в стране. Так в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов оценил последствия изменения показателя.

По мнению экономиста, Fitch впервые с 1994 года понизило рейтинг США с ААА до АА+ из-за финансовых проблем и высокого государственного долга.

«Мы наблюдаем, что в США неустойчивым является экономический рост, повышаются процентные справки, и это ведет к риску рецессии в экономике, который сохраняется, несмотря на последние подсчеты. Определенные риски накоплены в финансовой системе, прежде всего это высокие риски долгов по образовательным программам студентов, накапливающиеся серьезные риски в области ипотечного кредитования», — объяснил он.

В то же время такое изменение означает лишь незначительное повышение риска дефолта. Это вряд ли серьезно повлияет на настроения инвесторов, отметил Александр Абрамов.

Возможно, это приведет к микроскопическим изменениям спредов доходности, но к радикальным изменениям это не приведет. Во многих случаях ценные бумаги США остаются безальтернативными вложениями для крупных средств от иностранных инвесторов. Они сопряжены с определенными рисками, но мне кажется, это не приведет к оттоку капитала с риском дефолта США

Александр Абрамовкандидат экономических наук

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+. Организация объяснила решение тем, что в ближайшие годы ожидает ухудшение финансовой ситуации высокой нагрузкой правительства и общей тенденцией к рецессии. В американском Министерстве финансов категорически не согласились с этим.

У Fitch категория ААА означает наивысший уровень платежеспособности и минимальный риск дефолта. АА — это высокий уровень платежеспособности с крайне низкой вероятностью дефолта. Агентство S&P присвоило США рейтинг АА+ еще в 2011 году, Moody’s все еще сохраняет его на уровне ААА, пишет Bloomberg.

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    Варвара Кошечкина
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