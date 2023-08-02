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10:02, 2 августа 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 28 рейсов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В трех московских аэропортах в среду, 2 августа, произошла отмена и задержка 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково задержали вылеты шести воздушных судов, а 11 — отменили. В Домодедово перенесли шесть рейсов, три вылета отменены. В Шереметьево два рейса задержаны.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях неизвестна.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Шереметьево приземлился пассажирский самолет с отказавшим шасси, который следовал из Улан-Удэ. Воздушное судно совершило благополучную посадку, несмотря на неисправность.

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    Зарина Дзагоева
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