В Роскомнадзоре объяснили причину проверки iPhone

Роскомнадзор объяснил, что проверит технику Apple для безопасности граждан

Роскомнадзор проведет проверку гаджетов Apple, чтобы обеспечить безопасность доступа граждан к цифровым сервисам в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объяснение пресс-службы ведомства.

«ЦМУ ССОП ГРЧЦ проводит исследования работы протоколов и устройств в целях устойчивого и безопасного доступа к российским цифровым сервисам», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Роскомнадзоре также объяснили, что применение и развитие информационных технологий связано с сетевыми протоколами передачи данных. Сейчас, по информации ведомства, многие из таких протоколов являются иностранными разработками.

«В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевых протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов», — приводит ТАСС слова ведомства.

Ранее подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» провел закупку iPhone и iPad с целью проверки их защищенности.