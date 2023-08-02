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21:54, 2 августа 2023Россия

Роскомнадзор прокомментировал информацию о возможном запрете iPhone в России

Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продажи техники Apple в РФ

Фото: Reuters

Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России после проведения исследований со стороны ведомства могут запретить продажу техники Apple. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На вопрос агентства о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований, в пресс-службе ответили отрицательно.

О том, что Роскомнадзор планирует проверить устройства компании Apple, стало известно 1 августа. Для этих целей подведомственный ему «Главный радиочастотный центр» купил несколько десятков iPhone и iPad.

Позже в ведомстве объяснили причину такого решения. Как рассказали в Роскомнадзоре, гаджеты компании Apple пройдут проверку для обеспечения безопасности доступа граждан к цифровым сервисам в России.

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    Екатерина Подвигина
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