Роскомнадзор прокомментировал информацию о возможном запрете iPhone в России

Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продажи техники Apple в РФ

Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России после проведения исследований со стороны ведомства могут запретить продажу техники Apple. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На вопрос агентства о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований, в пресс-службе ответили отрицательно.

О том, что Роскомнадзор планирует проверить устройства компании Apple, стало известно 1 августа. Для этих целей подведомственный ему «Главный радиочастотный центр» купил несколько десятков iPhone и iPad.

Позже в ведомстве объяснили причину такого решения. Как рассказали в Роскомнадзоре, гаджеты компании Apple пройдут проверку для обеспечения безопасности доступа граждан к цифровым сервисам в России.