Тупорылая акула атаковала лодку и сломала мотор

UPI: тупорылая акула в США сломала мотор рыбацкой яхты

Тупорылая акула атаковала рыбацкую яхту у побережья американского штата Флорида и сломала мотор. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Оператор Джош Йоргенсен запускал дрон у побережья города Палм-Бич и заметил в воде рыбу кобию. Он сообщил об этом капитану Карлу Торресону, и тот отправился на рыбалку. Неожиданно к корме яхты подплыла тупорылая акула и начала атаковать мотор. Этот момент попал на запись с дрона.

«Я даже не думал, что акула может так трясти лодку. Она тряслась как пакет попкорна», — подчеркнул Торресон. Владелец яхты был шокирован, когда понял, что причиной тряски стала акула.

В результате нападения мотор был сильно поврежден. Когда Торресон вернулся к причалу, он обнаружил, что средняя часть двигателя полностью вырвана.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропических и субтропических климатических зонах, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.

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