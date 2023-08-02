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16:57, 2 августа 2023Из жизни

Тупорылая акула атаковала лодку и сломала мотор

UPI: тупорылая акула в США сломала мотор рыбацкой яхты

Тупорылая акула атаковала рыбацкую яхту у побережья американского штата Флорида и сломала мотор. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Оператор Джош Йоргенсен запускал дрон у побережья города Палм-Бич и заметил в воде рыбу кобию. Он сообщил об этом капитану Карлу Торресону, и тот отправился на рыбалку. Неожиданно к корме яхты подплыла тупорылая акула и начала атаковать мотор. Этот момент попал на запись с дрона.

«Я даже не думал, что акула может так трясти лодку. Она тряслась как пакет попкорна», — подчеркнул Торресон. Владелец яхты был шокирован, когда понял, что причиной тряски стала акула.

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В результате нападения мотор был сильно поврежден. Когда Торресон вернулся к причалу, он обнаружил, что средняя часть двигателя полностью вырвана.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропических и субтропических климатических зонах, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах The Ocean Race. Участники соревнования спустили паруса, чтобы замедлить ход яхты, а также начали издавать громкие звуки, чтобы отпугнуть косаток.

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    Алиса Дмитриева
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