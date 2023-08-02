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13:01, 2 августа 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам самую модную вещь в гардеробе

Стилистка Любовь Жукова назвала шорты без карманов самой модной вещью

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилистка Любовь Жукова назвала россиянкам самую модную вещь в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания PopCornNews.

В тренде оказались классические шорты без карманов длиной до колен. По словам эксперта, данная модель подойдет девушкам с любым типом телосложения. «Когда ноги имеют Х-образную форму, тут только классические лекала и ткани из плотного хлопка, льна или шерсти будут сидеть хорошо», — уточнила Жукова.

При этом собеседница издания отметила, что такие шорты отлично сочетаются с жакетом или кроп-топом. Также к образу можно добавить туфли на каблуках или кеды.

Ранее стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал актуальный тренд для российских мужчин. По словам эксперта, россиянам необходимо присмотреться к шортам. При этом он отметил, что нужно правильно подбирать данную вещь по размеру и длине.

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    Мария Винар
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