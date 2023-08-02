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17:29, 2 августа 2023Мир

МИД Британии объявил о смене посла в Москве

МИД Британии объявил о смене посла в Москве, им станет Найджел Кейси

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании объявило о смене посла в Москве Деборы Броннерт. Об этом сообщает ТАСС.

Новым послом станет кадровый дипломат Найджел Кейси. «Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации на смену дамы Деборы Броннерт, которая будет переведена на другую дипломатическую работу. Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года», — заявили в МИД.

Ранее МИД России вызвал временного поверенного в делах Великобритании на фоне введения Лондоном новых антироссийских санкций. «Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины», — заявил дипломат перед тем, как войти в здание министерства.

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    Виктория Кондратьева
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