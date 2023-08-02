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16:55, 2 августа 2023Наука и техника

В Windows сломалось меню «Пуск»

Windows Central: меню «Пуск» в Windows 11 перестало работать из-за ошибки

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Пользователи ОС Windows 11 пожаловались на проблемы с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Central.

По словам некоторых владельцев компьютеров, встроенное в систему меню «Пуск» может перестать работать и реагировать на взаимодействия с ним. Проблема возникла в версии операционной системы под номером 22H2 после выхода обновления KB5028254.

В Microsoft отреагировали на поломку, отметив, что проблема может быть связана с ошибкой компонента ExplorerPatcher. В компании объяснили, что все штатные системы функционируют нормально, но «Пуск» может перестать работать из-за сторонних программ.

«Эти типы приложений часто используют неподдерживаемые методы для настройки, что может привести к непредвиденным последствиям на вашем устройстве Windows», — заявили представители компании. По словам журналистов медиа, по этой причине Microsoft не смогла предоставить возможность исправления проблемы. Инженеры компании лишь порекомендовали удалить все сторонние надстройки из «Пуска».

В конце июля пользователи новой версии Windows 11 KB5028185 пожаловались на проблемы в работе системы. В качестве временной меры специалисты издания TechRadar рекомендовали удалить проблемный апдейт.

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    Андрей Ставицкий
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