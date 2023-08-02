Объяснена любовь британского премьера Сунака к нелепо сидящим брюкам

Редактор Гай: Сунак предпочитает короткие брюки из-за любви к трендам из 2000-х

Модный редактор Дерек Гай объяснил любовь премьер-министра Великобритании Риши Сунака к демонстрирующим носки брюкам и рубашкам с чрезмерно коротким рукавом. На эту тему он высказался в интервью Times.

Журналист обратил внимание, что политик регулярно появляется на мероприятиях в нелепо сидящих на его фигуре костюмах. По мнению автора публикации, Сунак на самом деле пытается следовать моде, отдавая предпочтение трендам из 2000-х годов. Тем не менее Гай отверг предположения других о том, что с помощью подобных вещей премьер пытается казаться выше.

Сунак разбирается в трендах, но немного отстает от современности. Заметьте, что многие богатые мужчины средних лет, живущие в крупных городах, носят костюмы именно такого силуэта. Обтягивающие укороченные штаны, короткие куртки, слишком короткие рукава — это мода близка многим Дерек Гай модный редактор

Среди прочего эксперт призвал мужчин подбирать костюмы по размеру, обращаясь к портным, поскольку наряды облегающего кроя, как правило, визуально старят. «Было бы лучше, если бы Сунак просто надел более длинное пальто, не застегивал бы его на пуговицы, а в качестве брюк выбрал вариант пошире», — высказался Гай в заключение.

В июле жену премьер-министра Сунака назвали самой стильной в Великобритании. Дизайнер Акшат Мурти является поклонницей нарядов итальянского модного дома Gucci. Кроме того, она предпочитает местные бренды, среди которых — ME+EM, Chinti & Parker и Claire Mischevani. Также в ее гардеробе присутствуют изделия датской марки Ganni.