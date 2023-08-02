Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:25, 2 августа 2023Ценности

Объяснена любовь британского премьера Сунака к нелепо сидящим брюкам

Редактор Гай: Сунак предпочитает короткие брюки из-за любви к трендам из 2000-х

Фото: Ben Birchall/ / Reuters

Модный редактор Дерек Гай объяснил любовь премьер-министра Великобритании Риши Сунака к демонстрирующим носки брюкам и рубашкам с чрезмерно коротким рукавом. На эту тему он высказался в интервью Times.

Журналист обратил внимание, что политик регулярно появляется на мероприятиях в нелепо сидящих на его фигуре костюмах. По мнению автора публикации, Сунак на самом деле пытается следовать моде, отдавая предпочтение трендам из 2000-х годов. Тем не менее Гай отверг предположения других о том, что с помощью подобных вещей премьер пытается казаться выше.

Сунак разбирается в трендах, но немного отстает от современности. Заметьте, что многие богатые мужчины средних лет, живущие в крупных городах, носят костюмы именно такого силуэта. Обтягивающие укороченные штаны, короткие куртки, слишком короткие рукава — это мода близка многим

Дерек Гаймодный редактор

Среди прочего эксперт призвал мужчин подбирать костюмы по размеру, обращаясь к портным, поскольку наряды облегающего кроя, как правило, визуально старят. «Было бы лучше, если бы Сунак просто надел более длинное пальто, не застегивал бы его на пуговицы, а в качестве брюк выбрал вариант пошире», — высказался Гай в заключение.

В июле жену премьер-министра Сунака назвали самой стильной в Великобритании. Дизайнер Акшат Мурти является поклонницей нарядов итальянского модного дома Gucci. Кроме того, она предпочитает местные бренды, среди которых — ME+EM, Chinti & Parker и Claire Mischevani. Также в ее гардеробе присутствуют изделия датской марки Ganni.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В России массово поджигают военкоматы. Как телефонные мошенники толкают людей на эти преступления?

    Устроивший поджог военкомата россиянин пойдет под суд

    Названы самые эффективные упражнения для стройности ног

    Раскрыт новый компактный планшет от Apple

    «Москвич» заявил о рекордных продажах

    Стилист Лисовец назвал самый трендовый предмет мужского гардероба в этом сезоне

    Зеленский назвал ближайшие полгода самыми важными для Киева

    11 мусорщиц выиграли в лотерею 112 миллионов рублей и решили не бросать работу

    Названы пять ошибок при домашнем уходе за кожей

    На Украине захотели национализировать связываемый с российским сенатором завод

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости