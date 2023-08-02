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09:09, 2 августа 2023Экономика

В России заявили о серьезной угрозе для трудовых мигрантов

«Ведомости»: 100 000 трудовых мигрантов в РФ могут стать нелегалами из-за долгов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Около 50 тысяч трудовых мигрантов в России к декабрю 2023 года могут стать нелегалами из-за долгов микрофинансовым организациям (МФО). При этом в 2024 году в неурегулированном правовом статусе рискуют оказаться уже 100 тысяч человек. О такой угрозе в разговоре с «Ведомостями» заявил глава узбекской диаспоры Москвы, юрист Бахром Исмаилов.

Согласно миграционному законодательству, иностранцы обязаны покинуть Россию по истечении законного срока пребывания в стране. Однако невыплаты трудовых мигрантов по займам и кредитам приводят к тому, что судебные приставы запрещают им выезд за пределы РФ. В среднем сумма задолженности на одного гражданина составляет 70–80 тысяч рублей.

По подсчетам узбекской диаспоры, с марта по июль в российские суды в отношении мигрантов было подано около 300 тысяч таких исков. В суд обращались МФО, которые в основном специализируются на выдаче займов гражданам Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Общая сумма исков оценивается в 21–24 миллиарда рублей.

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Исмаилов подчеркивает, что число поданных в суд исков начало резко расти с марта текущего года. По его словам, «заемщики просто перестали платить», вследствие чего «перед МФО скопилась большая кредиторская задолженность». Эксперт объясняет, что такая ситуация сложилась из-за перехода процедур выдачи микрокредитов в онлайн-формат, благодаря чему получить займ стало сильно проще. Также Исмаилов указывает на низкую правовую грамотность мигрантов.

Ранее в Минтруде рассказали, что в 2030 году число трудовых мигрантов в России вырастет на 400 тысяч человек по сравнению с 2022 годом, до 3,5 миллиона человек. Однако, по мнению экспертов ВНИИ, ожидания Минтруда несколько завышены, поскольку для достижения такого показателя властям придется привлекать граждан Индии, Ирана и Индонезии. Дело в том, что конкуренция за сотрудников из Средней Азии, традиционно самой многочисленной группы мигрантов в России, растет — в других странах им делают более выгодные зарплатные предложения.

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    Мария Грушко
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