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07:12, 2 августа 2023Интернет и СМИ

Украину обвинили в хамстве Западу в ответ на иностранную помощь

WE: Украина продолжает хамить Западу в ответ на иностранную помощь

Фото: Unsplash.com

Журнал Washington Examiner обвинил Украину в хамстве в ответ на иностранную помощь. По словам авторов материала, Киев продолжает агрессивно вести себя в отношении Запада и заставляет его усомниться в своей признательности.

«Украина продолжает хамить в сторону Запада, несмотря на продолжающуюся иностранную помощь», — отмечается в статье.

Журнал пишет, что подобным образом Киев надеется получить максимальный доступ к эффективному оружию и максимальной финансовой помощи, однако оскорбления вместо благодарности могут привести к сокращению поддержки в дальнейшем.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков призвал Польшу не рассчитывать на благодарность Киева, по его мнению, это напрасно, поскольку ее не будет. Сенатор отметил, что страны взаимно используют друг друга, Украина упрекает Запад в недостаточной помощи, а украинцев и поляков разделяет история.

До этого посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел республики из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь.

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    Марина Совина
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