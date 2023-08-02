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11:19, 2 августа 2023Ценности

Ольга Серябкина показала откровенные архивные фото

Ольга Серябкина показала откровенные архивные фото в нижнем белье

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка женской поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала откровенные архивные фото. Соответствующие сторис появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных симках 38-летняя звезда позировала в постели, держа в руках стакан с напитком. При этом она надела черный комплект нижнего белья, который состоял из бюстгальтера на косточках и трусов с завышенной талией. Свой образ певица дополнила серьгами-кольцами, поинтересовавшись у подписчиков, не сделать ли ей вновь каре.

Также исполнительница продемонстрировала видео из салона красоты, отметив, что пришла на коррекцию наращенных волос. В данный момент пряди певицы длиной до середины груди.

В июле российская телеведущая Ксения Собчак также показала откровенные архивные снимки. На размещенных кадрах знаменитость позировала в различных купальниках во время отдыха на море, повернувшись спиной к камере.

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    Карина Черных
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