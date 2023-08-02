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14:38, 2 августа 2023Россия

Появилось видео переговоров главы Башкирии с грозящим взорвать гранату мужчиной

Shot показал видео разговора главы Башкирии с грозящим взорвать гранату мужчиной

В сети появились кадры переговоров главы Башкирии Радия Хабирова с мужчиной, который угрожал взорвать гранату в Уфе. Видео показал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно вооруженного гранатой мужчину, рядом с которым стоят двое силовиков в бронежилетах. В нескольких метрах от них находится Хабиров, который говорит, что ему дорога жизнь россиянина, который просто попал в беду. После этого мужчина спрашивает главу Башкирии о том, закончится ли его беда, если он положит гранату. «Твоя беда закончится точно. Но когда ты стоишь с гранатой — это уже угроза. Ты должен понимать это», — отвечает Хабиров.

После этого политик предлагает мужчине отойти и положить гранату на землю, обещая после этого поговорить с ним. Россиянин смеется, но, по всей видимости, соглашается. На последующих кадрах видно, как Хабиров жмет ему руку и садится рядом.

2 августа военнослужащий-доброволец, обвиняемый в дизертирстве, сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы. Вооружившись гранатой, он угрожал взорвать АЗС на Нагаевском шоссе и требовал прекратить против него уголовное дело.

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    Константин Лысяков
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