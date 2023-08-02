Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:39, 2 августа 2023Бывший СССР

Наемники попытались поднять флаг Польши на позиции ВСУ

Наемники хотели поднять флаг Польши на позиции ВСУ под Херсоном, но были разбиты

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Польские наемники попытались поднять флаг Польши над одной из позиций Украины в Херсонской области, но российская артиллерия быстро разбила их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира российского подразделения.

По его словам, напротив российских позиций сейчас находятся траншеи и окопы польских военных, их переговоры также часто слышно. «И однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг», — сказал командир российского подразделения.

Он добавил, что вскоре координаты польских наемников были переданы российским артиллеристам, которые уже и нанесли удар точно в цель. «Флагов там больше не поднимали», — констатировал командир.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России массово поджигают военкоматы. Как телефонные мошенники толкают людей на эти преступления?

    Зеленский заявил о планах начать переговоры о членстве в ЕС в этом году

    Россиянин украл украшение у знакомой прямо в постели

    Сильный тайфун оставил без света сотни тысяч японцев

    В Госдуме отреагировали на выход в прокат фильма со сценой изнасилования

    Иностранцы массово устремились в Россию

    Макрон рекордно увеличил бюджет Минобороны

    Глюкоза показала фигуру в купальнике

    Усик рассказал о планах после завершения карьеры

    В ООН заявили об отсутствии данных о возобновлении зерновой сделки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости