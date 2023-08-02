Наемники хотели поднять флаг Польши на позиции ВСУ под Херсоном, но были разбиты

Польские наемники попытались поднять флаг Польши над одной из позиций Украины в Херсонской области, но российская артиллерия быстро разбила их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира российского подразделения.

По его словам, напротив российских позиций сейчас находятся траншеи и окопы польских военных, их переговоры также часто слышно. «И однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг», — сказал командир российского подразделения.

Он добавил, что вскоре координаты польских наемников были переданы российским артиллеристам, которые уже и нанесли удар точно в цель. «Флагов там больше не поднимали», — констатировал командир.