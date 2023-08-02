Бывший разведчик США Риттер: Польша захватит запад Украины без сопротивления ВСУ

В данный момент Польша имеет возможность беспрепятственно захватить западные территории Украины. К такому выводу пришел бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Он счел, что Киев не станет оказывать сопротивления Варшаве. Помимо этого, бывший разведчик США напомнил, что украинские власти уже рассматривали варианты союза соседских стран. Риттер сказал, что Киев оценивал разные идеи, в том числе создание единой страны вместе с Польшей.

При этом Варшава размышляет не о спасении солдат Украины, которые сейчас находятся в тяжелом положении, добавил американский экс-разведчик. Он уверен, что теперь уже польские власти пытаются найти способы, как ослабить Россию на фоне проводимой ею специальной военной операции (СВО).

Незадолго до этого российский политолог Дмитрий Журавлев описал последствия ухудшения отношений Украины с Польшей. По его мнению, Польша могла утратить надежду на победу Украины в конфликте с Россией, потому решила открыто заявить об ухудшении отношений, а следствием этого может стать значительное сокращение политической поддержки со стороны Варшавы.

Тем временем в МИД Польши заявили, что отношения с Украиной начали ухудшаться из-за заявлений Киева.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Россия с каждым днем только укрепляет свои позиции в зоне СВО, тогда как украинская сторона слабеет. По его мнению, Украина оказалась вовлечена в конфликт «на истощение», из-за чего, теряя ежедневно своих солдат, не может быстро восстановиться и лишь становится слабее, уступая России.