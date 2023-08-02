Американский хоккеист высказался о возможном выступлении за сборную России

Американский хоккеист Менелл заявил, что хотел бы сыграть за сборную России

Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл, получивший российский паспорт, высказался о возможном выступлении за сборную страны. Об этом сообщает ТАСС.

Игрок отметил, что ему было бы интересно сыграть за национальную команду. «В России очень много качественных хоккеистов, поэтому мне будет не так просто попасть в сборную. Но мне нравится эта страна, я открыт для выступлений за сборную», — заявил Менелл.

О получении игроком российского паспорта стало известно 1 августа. Уточнялось, что следующим шагом станет получение спортивного гражданства.

Менелл выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В сезоне-2020/2021 он играл в КХЛ за минское «Динамо», после чего на год уехал из России. Большую часть карьеры защитник провел в Американской хоккейной лиге.