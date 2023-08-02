SuperJob: дать взаймы коллегам по работе готовы только девять процентов россиян

Россиянам оказалось сложно расставаться с деньгами. Почти половина из них ни у кого не берут в долг (55 процентов) и никому не дают в долг (47 процентов), — это стало известно из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Чаще всего респонденты дают взаймы родственникам (21 процент) и друзьям (20 процентов). Коллегам по работе дать взаймы готовы только девять процентов опрошенных. Разнятся и суммы, которые россияне могут одолжить. Их родственники в среднем могут рассчитывать на 15,8 тысячи рублей, друзья — на 11,5 тысячи, коллеги — на 6,5 тысячи.

При этом, согласно данным исследования, за деньгами в случае необходимости россияне чаще предпочитают обращаться в банк (22 процента). У родственников предпочитают взять взаймы 10 процентов, у друзей — 7 процентов, у коллег — только 2 процента.

Опрос проводился в июле 2023 года в 470 российских населенных пунктах. Участие в нем приняли 2500 граждан старше 18 лет, имеющие постоянную работу.

В 2019 году похожие результаты показало исследование, проведенное «Коммерсантом». 48,8 процента опрошенных тогда сказали о нежелании давать деньги в долг, а 25,2 процента признались, что предпочитают терпеливо ждать и тактично напоминать о задолженности.