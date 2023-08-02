В России заявили о ставших мейнстримом притязаниях Польши на Западную Украину

Захарова: тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше

Тема притязаний на Западную Украину уже успела стать мейнстримом в Польше, такую точку зрения в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, в Польше идеи об «исторической справедливости» в контексте территорий Западной Украины очень популярны. «Это не отдельные маргиналы, которые говорят об этом, не какие-то закрытые и тайные встречи по интересам. Это становится уже мейнстримом», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД РФ акцентировала внимание на том, что в стране публикуют книги, проводят конференции и выступления, а также инкорпорируют соответствующую символику, касающуюся территорий Западной Украины в составе Польши. Захарова упомянула, что подобные действия «задают определенный общественный контур».

Ранее экс-советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал план Польши на Украине, заявив, что Варшава намерена аннексировать территории на западе страны, чтобы переселить туда всех беженцев, которые приехали в страну после начала вооруженного конфликта.