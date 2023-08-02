Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:23, 2 августа 2023Мир

В России заявили о ставших мейнстримом притязаниях Польши на Западную Украину

Захарова: тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Тема притязаний на Западную Украину уже успела стать мейнстримом в Польше, такую точку зрения в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, в Польше идеи об «исторической справедливости» в контексте территорий Западной Украины очень популярны. «Это не отдельные маргиналы, которые говорят об этом, не какие-то закрытые и тайные встречи по интересам. Это становится уже мейнстримом», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД РФ акцентировала внимание на том, что в стране публикуют книги, проводят конференции и выступления, а также инкорпорируют соответствующую символику, касающуюся территорий Западной Украины в составе Польши. Захарова упомянула, что подобные действия «задают определенный общественный контур».

Ранее экс-советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал план Польши на Украине, заявив, что Варшава намерена аннексировать территории на западе страны, чтобы переселить туда всех беженцев, которые приехали в страну после начала вооруженного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил серьезными ударами по территории России. Каким будет ответ Москвы на новые террористические акты?

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    Некоторые виды медицинской помощи в России станут платными

    Российские военные уничтожили итальянский ЗРК Spada в Херсонской области

    Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на Исинбаеву

    Россияне массово захотели переехать внутри страны

    Журналистка сходила на эротический массаж для женщин и рассказала о впечатлениях

    Чехия разрешила гражданам присоединиться к ВСУ

    ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в ряды ВСУ

    Пара продала ребенка ради смартфона и славы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости