Названы наиболее подорожавшие ходовые запчасти для Lada

Drom.ru: датчики и фильтры стали наиболее подорожавшими запчастями для Lada

С начала 2023 года среди ходовых комплектующих для автомобилей Lada сильнее всего выросли в цене датчики расхода воздуха и воздушные фильтры. Наиболее подорожавшие запчасти назвали аналитики сервиса Drom.ru, их цитирует Autonews.

Эксперты проанализировали розничные цены на маркетплейсах в восьми городах: Москве, Владивостоке, Новосибирске, Омске, Красноярске, Краснодаре, Екатеринбурге и Челябинске. Как показало исследование, датчики расхода воздуха подорожали до 3220 рублей (плюс 11,2 процента), а воздушные фильтры — до 482 рублей (плюс 6,4 процента). Свечи зажигания выросли в цене до 500 рублей (плюс 6 процентов), а тормозные диски и колодки — до 2240 и 1082 рублей (плюс 5,5 и 5,5 процента соответственно).

При этом, несмотря на общую тенденцию для рынка комплектующих, кузовные детали для российских автомобилей подешевели. Цены на фары головного света опустились до 3855 рублей (минус 2,7 процента), а средняя стоимость капотов — до 7848 рублей (минус 12,5 процента). Сильнее всего изменились цены на лампы головного света и топливные фильтры — они опустились до 393 и 433 рублей (минус 36 и 9,7 процента соответственно).

Ранее эксперты Drom назвали самой подорожавшей категорией комплектующих для иномарок дефицитные запчасти, которые приходится искать под заказ. Среди них — кузовные детали, а также блоки контроля двигателя и датчики расхода воздуха. Так, стоимость датчиков для Toyota выросла на 16 процентов, до 1,2 тысячи рублей, а блоков управления двигателем для Volkswagen — на 12,5 процента, до 4 тысяч рублей.

По словам директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, справиться с нехваткой комплектующих для обслуживания и ремонта автомобилей до конца 2023 года не удастся. На дефицит запчастей влияют сложности с организацией логистических цепочек (особенно для редких и габаритных деталей) и зачаточное состояние складских мощностей для новых китайских автомобилей, которые появляются на рынке.