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19:51, 2 августа 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о планах начать переговоры о членстве в ЕС в этом году

Зеленский: переговоры о членстве Украины в ЕС нужно начать в этом году

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС) нужно начать в этом году. Об этом глава государства сказал на заседании с главами украинских дипломатических миссий, видеозапись которого опубликована в его Telegram-канале.

«В этом году мы должны открыть переговоры относительно будущего членства Украины в ЕС, — сказал он, подчеркнув, что страна «будет к этому готова».

Глава государства отметил, что для этого необходимо принять законы, которые «являются частью для открытия переговоров». «Есть работа и для кабмина, и для Верховной Рады», — заключил президент.

Ранее Зеленский назвал ближайшие полгода самыми важными для Киева, так как у партнеров страны начнется новый политический сезон. По его словам, это время должно стать таким же проукраинским, как и предыдущие политические сезоны.

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