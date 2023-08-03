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10:01, 3 августа 2023Из жизни

Женщина забыла 28 лет своей жизни из-за опасного заболевания

Metro: из-за опухоли мозга 69-летняя британка решила, что она на 28 лет моложе

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Жительница британского города Плимут, графство Девон, забыла 28 лет своей жизни и думала, что она моложе, чем есть на самом деле, из-за не диагностированного опасного заболевания. Об этом сообщает Metro.

В 2021 году Гленн Лилли, которой в тот момент было 69 лет, проснулась, думая, что ей 41 год. Женщина была уверена, что ее взрослые дети все еще не вышли из подросткового возраста. Оказалось, что у британки менингиома — опухоль головного мозга, которую не смогли вовремя диагностировать.

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В 2017 году женщина начала страдать от головокружения и звона в ушах, но ЛОР-врач не выявил причин для беспокойства. Спустя четыре года она упала в обморок, когда находилась дома. Это вызвало временную потерю памяти, и МРТ-сканирование подтвердило наличие в мозге британки крупной опухоли. Врачи сообщили, что без операции ей осталось жить всего несколько месяцев.

В ожидании операции врачи назначили пациентке стероиды для снижения давления на мозг, и за два месяца ее вес увеличился на 19 килограммов. Женщина успешно перенесла 11-часовую операцию. Теперь она регулярно проходит обследование. Она оглохла на одно ухо и страдает от головных болей. По словам врачей, опухоль мозга может вернуться, и ей может потребоваться дополнительное лечение.

Несмотря на побочные эффекты от лечения и вероятность нового появления опухоли в течение следующих десяти лет, британка сохраняет позитивный настрой. Она участвует в кампании по сбору подписей под петицией для увеличения финансирования исследований заболевания.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании заново влюбилась в своего супруга после того, как упала с гребной лодки, ударилась головой и потеряла память. Из-за амнезии она не могла вспомнить своего мужа, и когда она вернулась домой, у нее было чувство, словно она живет с незнакомцем.

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    Алиса Дмитриева
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