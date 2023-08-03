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20:41, 3 августа 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила об обвинительном приговоре бывшему главе астраханского МЧС

Суд дал 1,5 года экс-главе астраханского МЧС за злоупотребления на службе

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кировский районный суд Астрахани приговорил к 1,5 года лишения свободы бывшего главу регионального управления МЧС России за злоупотребления на службе. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

Осужденного отправят в колонию-поселение. Также он лишен права занимать должности на госслужбе на протяжении трех лет после отбытия наказания.

Суд установил, что с апреля по декабрь 2022 года руководитель астраханского МЧС незаконно использовал труд подчиненных при обустройстве своего дома и земельного участка. За их труд он обещал сотрудникам выплату премий и освобождение от должностных обязанностей.

В мае сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили попытку Службы безопасности Украины завербовать первого заместителя министра МЧС Донецкой народной республики Дмитрия Костямина, угрожая ему расправиться с его супругой. Украинские спецслужбы заставляли донецкого чиновника передавать Киеву закрытую информацию.

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    Любовь Ширижик
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