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15:52, 3 августа 2023Наука и техника

В Apple рассказали об iPhone со съемной батареей

В Apple раскритиковали возможность появления смартфона со съемным аккумулятором

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Представители корпорации Apple оценили возможность появления смартфонов iPhone со съемным аккумулятором. Об этом сообщает издание EnergyPortal.

Журналисты медиа обратили внимание на интервью старшего вице-президента Apple по разработке аппаратного обеспечения Джона Тернуса YouTube-каналу ORBIT. В нем топ-менеджер раскритиковал будущий закон Евросоюза, согласно которому производители смартфонов должны будут наладить выпуск устройств со съемной батареей.

Тернус назвал две причины, по которым потребитель не должен иметь возможность самостоятельно обслуживать аккумулятор. Согласно первой, клиент может навредить смартфону или получить увечья. Также Джон Тернус рассказал, что при демонтаже девайса потребитель может нарушить положение водонепроницаемых и пыленепроницаемых уплотнений.

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По мнению авторов EnergyPortal, в Apple недовольны будущим законом по той причине, что компания может потерять доход от платных услуг по замене аккумуляторов в iPhone. Также специалисты издания отметили, что корпорация вряд ли пойдет против европейского законодательства и прекратит продавать свои смартфоны в Европе: «В конечном счете Apple — это компания, ориентированная на прибыль».

В конце 2022 года стало известно о разрабатываемом в Евросоюзе законе, обязывающем производителей гаджетов оснащать свои девайсы батареями, которые можно будет легко обслужить и заменить. В настоящее время почти все современные смартфоны на рынке имеют несъемные аккумуляторы.

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    Андрей Ставицкий
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