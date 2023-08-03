Россиянкам назвали еду для красоты груди

Нутрициолог Лангауэр посоветовала россиянкам есть субпродукты для красоты груди

Нутрициолог и член института функциональной медицины IFM USA Иоланта Лангауэр назвала россиянкам еду для красоты груди. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь эксперт обратила внимание на костный бульон и субпродукты. По ее словам, в их составе присутствуют коллаген и эластин — необходимые вещества для поддержания упругости молочных желез. Вдобавок она посоветовала включить в ежедневный рацион рыбу, мясо и яйца.

Также Лангауэр отметила, что с возрастом в женском организме уменьшается количество эстрогена. Данное явление вызывает сухость кожи и провоцирует возникновение растяжек. В связи с этим рекомендуется есть полезные жиры, которые можно найти в сливочном масле, жирной рыбе, желтках, орехах и авокадо.

Кроме того, улучшить внешний вид груди помогут ягоды, овощи и специи. В последнем случае необходимо присмотреться к шалфею, корице, куркуме, анису и фенхелю.

В июле мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла способы увеличить грудь без пластики. Телеведущая рассказала, что визуально улучшить свой внешний вид ей помогает правильно подобранное нижнее белье.