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06:42, 3 августа 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка приняла библиотеку за военкомат и подожгла ее

Shot: 74-летняя хабаровчанка приняла библиотеку за военкомат и подожгла ее

Фото: pixabay.com

Жительница Хабаровска подожгла библиотеку, приняв ее за военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Поздно вечером в среду, 2 августа, 74-летняя российская пенсионерка подошла к жилому дому на улице Серышева, где располагается пункт отбора на военную службу. Сначала она долго разговаривала по телефону, а затем бросила в окно бутылку с горючей жидкостью и попыталась уйти с места.

Спасти помещение смогли очевидцы, которые быстро потушили пожар и вызвали полицию. На месте правоохранители нашли две бутылки из-под водки, в которых были горючая жидкость, два отрезка ткани, коробок спичек и пустую полулитровую бутылку.

Спустя некоторое время женщину задержали. От полицейских она узнала, что подожгла не военкомат, а филиал Центральной библиотеки города. В отношении пенсионерки завели дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ей грозит до пяти лет заключения.

За последние дни в России были зафиксированы массовые случаи попыток поджогов военкоматов. В ряде случаев задержанные рассказывали, что пошли на преступление, так как такое условие им выставили телефонные мошенники. Одним из самых громких случаев стало участие в поджоге учительницы русского языка. Ей позвонили якобы сотрудники Центробанка и убедили, что на ее имя неизвестные оформляют кредиты.

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    Марина Совина
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