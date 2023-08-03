Редких птиц из российского региона переселят в старые бочки

Ямальские орнитологи решили переселить редких птиц в старые бочки

Российские орнитологи решили переселить живущих на Ямале кречетов в старые бочки для топлива. Об этом сообщает издание «Ямал-медиа».

Специалисты объяснили, что эти редкие птицы не вьют собственные гнезда, а занимают те, что построили вороны. При этом такие сооружения ненадежны для кладки яиц.

«Гнезда ворона быстро разрушаются в условиях тундры. Искусственные сооружения, которые мы предлагаем, препятствуют разрушению», — рассказал орнитолог Александр Костенко.

Бочки для гнездования в рамках эксперимента установили участники экспедиции «Заповедный Ямал». Их поднимали на высоту с помощью тросов, а затем закрепляли на деревьях и под мостами.

Также специалисты окольцевали сапсанов — персональные номера получили 30 птенцов. Вместе с орнитологами работали их ученики.

Ранее сообщалось, что в российском природном заказнике выпустили на волю шесть краснокнижных журавлей-стерхов. Птицам предстоит адаптироваться к новой среде и выбрать место для семейной жизни.