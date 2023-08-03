Российский военный рассказал об активном применении кассетных бомб под Соледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют кассетные боеприпасы для ударов по позициям России под Соледаром. Об этом рассказал доброволец казачьего батальона «Енисей» бригады «Сибирь» с позывным Шмас, выполняющий задачи на этом участке фронта. Его слова приводит РИА Новости.

«Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещенные конвенциями, десять штук, часто применяют, очень часто», — приводит агентство слова своего собеседника.

Отмечается, что ВСУ активно использует кассетные боеприпасы как по самому Соледару, так и по его окрестностям.

При этом боец «Енисея» рассказал, что российские военные ночью работали в район позиций у Васюковки, находящейся под контролем Киева, используя «Грады».