Случайно выпущенные быки погнались за людьми и попали на видео

Посетителям фестиваля в Испании пришлось спасаться от случайно выпущенных быков

Посетителям фестиваля в испанском городе Гата-де-Горгос пришлось спасаться бегством от быков, которых случайно выпустили на улицы. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание Daily Mail.

В городе в рамках ежегодного праздника корриды проходил парад, на котором молодежь одевается в традиционные карнавальные костюмы. После парада, согласно традиции Bous al Correr, на улицы должны были быть выпущены быки, чтобы желающие могли попытаться увернуться от них. Из-за ошибки в коммуникации животных выпустили из загонов раньше времени, сразу после окончания парада.

Очевидцы сняли на видео момент, когда десятки людей увидели разъяренных животных, которые погнались за ними, и бросились к ближайшему укрытию. Среди них был отец в джинсовых шортах, который, ничего не подозревая, шел навстречу быкам с ребенком на руках. Увидев испуганные лица окружающих, мужчина резко развернулся и побежал.

В числе посетителей фестиваля было много подростков. Некоторые из очевидцев прижались к стене подземного перехода, пока мимо них проносились животные.

Быки не стали нападать на местных жителей. В результате произошедшего никто не пострадал. В конце все же быков увели с улиц сотрудники полиции и службы гражданской защиты.

После того, как запись произошедшего стала вирусной в соцсетях, руководство города было вынуждено принести извинения. «Члены комиссии по праздникам 2023 года и мэрия Гата-де-Горгос хотят извиниться за произошедшие события на празднике корриды. Были приняты все необходимые меры, чтобы это больше не повторилось. Мы благодарим службы экстренного реагирования, волонтеров службы гражданской защиты и местную полицию, которые действовали профессионально и эффективно, чтобы предотвратить серьезные последствия», — говорится в сообщении.

Традиция, когда быков выпускают на улицы, а участники забега пытаются увернуться от них, популярна в испанском регионе Валенсия. В прошлые годы на подобных мероприятиях происходило множество несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что мэр испанского города приняла решение об отмене корриды. Причиной стали неполиткорректные клички быков — Феминист и Нигериец.