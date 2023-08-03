В Серове прошла первая «корги-туса»

В Серове прошла первая совместная прогулка владельцев корги

В городе Серов Свердловской области провели первую совместную прогулку владельцев собак породы корги. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Во время прогулки под названием «корги-туса» хозяева обменялись опытом ухода за питомцами, а также присмотрели «женихов» и «невест» для своих собак. Как рассказал один из организаторов мероприятия Михаил Арабей, идею совместной прогулки владельцев подсказала его партнерша.

Подготовка к мероприятию длилась несколько недель в социальной сети. Подобные прогулки планируется проводить в городе регулярно.

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