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18:48, 3 августа 2023Моя страна

В Серове прошла первая «корги-туса»

В Серове прошла первая совместная прогулка владельцев корги

Фото: Maksym Tymchyk / Unsplash

В городе Серов Свердловской области провели первую совместную прогулку владельцев собак породы корги. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Во время прогулки под названием «корги-туса» хозяева обменялись опытом ухода за питомцами, а также присмотрели «женихов» и «невест» для своих собак. Как рассказал один из организаторов мероприятия Михаил Арабей, идею совместной прогулки владельцев подсказала его партнерша.

Подготовка к мероприятию длилась несколько недель в социальной сети. Подобные прогулки планируется проводить в городе регулярно.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде волонтеры спасли пса со сломанным позвоночником и нашли ему любящих хозяев. По словам очевидцев, парализованный пес лежал в грязной канаве.

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    Алиса Удовик
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