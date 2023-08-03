На Украине рассказали об отсутствии табу в использовании оружия

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил об отсутствии табу в использовании оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у Киева нет табу на использование отечественного вооружения. Его слова приводит телеканал ТСН.

Он также напомнил о договоренности Украины с западным партнерами, что Киев не будет применять поставленное ими оружие по территории России. Данилов уточнил, что это необходимо для отсутствия обвинений в адрес киевских союзников в причастности к боевым действиям. При этом этот запрет не относится к вооружению, которое разработано на Украине. «Как у нас может быть табу», — сказал секретарь СНБО.

Кроме того, по его словам, у Киева есть определенные достижения в производстве оружия. Он высказался о морских дронах, которые были показаны телеканалом CNN. Данилов отметил, что подобное вооружение имеют очень ограниченное количество стран. Такие разработки отлично выполняют боевые задания, добавил он.

Ранее секретарь СНБО рассказал, что для контрнаступления украинских войск не существует временных рамок. Как утверждал Данилов, каких-либо графиков и дедлайнов не предусмотрено. Он также обратил внимание на большое количество мин, в связи с чем украинским военнослужащим приходится часто преодолевать расстояние пешком.

