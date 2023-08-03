Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:13, 3 августа 2023Культура

Рэпер Дрейк стал рекордсменом по заработку за один концерт

Канадский рэпер Дрейк получил более $5 млн за концерт в Вашингтоне

Фото: Angel Marchini / ZUMA Press / Globallookpress.com

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) стал рекордсменом по сумме, заработанной за один концерт в США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Touring Data.

Исполнитель получил более пяти миллионов долларов за выступление на Capital One Arena в Вашингтоне 28-29 июля. «Дрейк становится первым рэпером в истории США, который заработал более пяти миллионов долларов за один концерт», — говорится в посте.

Ранее Дрейк поделился, что сожалеет об упоминаниях бывших девушек в некоторых из своих песен. «Иногда, когда я произносил имена девушек в песнях, вероятно, это те вещи, на которые я оглядываюсь назад и думаю: "Может быть, я мог бы обойтись без того, чтобы [критиковать] людей или разрушать чью-то жизнь"», — сказал музыкант.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал число поступивших на службу в ВС РФ с начала года контрактников

    Депутат Рады обвинил Зеленского в аморальности в ответ на обыски

    Россиянам дали советы на случай потери багажа в аэропорту

    Россия пообещала продавать меньше нефти за рубеж

    Рэпер Дрейк стал рекордсменом по заработку за один концерт

    Россия ввела квоты на численность румынских дипломатов

    МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на производстве под Москвой

    В Польше сочли Украину виновной в появлении напряжения между странами

    На Украине рассказали о сроках восстановления Каховской ГЭС

    Минздрав рассказал об испытаниях российского аналога самого дорогого лекарства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости