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20:57, 3 августа 2023Среда обитания

Бывший дом Меган Фокс и Карди Би продадут в США

Бывший дом Меган Фокс и Карди Би в Лос-Анджелесе продадут за $6,39 млн

Фото: TheMLS™

Дом, в котором раньше жили актриса Меган Фокс и певица Карди Би, выставили на продажу в США. Бывшее жилье знаменитостей в Лос-Анджелесе можно купить за 6,39 миллиона долларов (603,8 миллиона рублей), передает New York Post.

Отмечается, что прежде в доме также проживали баскетболист Леброн Джеймс и музыкант Machine Gun Kelly. Кроме того, объект появлялся в фильме «Морская полиция: Лос-Анджелес» и других картинах. Нынешние владельцы приобрели недвижимость в 2014 году за 3,54 миллиона долларов.

Особняк был построен в 1960 году, его площадь составляет около 725 квадратных метров. Внутри дома шесть спален и семь ванных, а также гостиная с камином, бильярдная, домашний кинотеатр, библиотека и спортзал. Здание окружают более сотни фруктовых деревьев и пальм. Помимо этого, на участке имеются бассейн, кухня на открытом воздухе и беседка.

В июне певица Мадонна продала особняк, ранее принадлежавший музыканту The Weeknd. Объект располагается в штате Калифорния, в городе Хидден-Хилс. Артистка получила за недвижимость 23 миллиона долларов.

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    Александра Качан
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