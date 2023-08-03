В Японии рассказали о последствиях отказа Германии от российского газа

JB Press: ФРГ столкнулась с экономическим спадом после отказа от газа из России

В результате отказа немецких властей от российского газа страна столкнулась с экономическим спадом, который, в свою очередь, привел к подъему ультраправых сил. Об этом сообщает японское издание JB Press.

Как отмечается в материале, сильнее всего такое решение отразилось на химической промышленности, поскольку в ряде сегментов начали падать продажи из-за высоких цен на газ. По этой же причине заводы химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей промышленности страны вынуждены перебазироваться за границу, что может негативно сказаться на производстве, пишут авторы статьи.

Они добавили, что на фоне этого активизировались представители крайне правого спектра, которые выступают с критикой властей. В частности, они выражают недовольство расходами на меры по борьбе с изменением климата и протестуют против миграционной политики правительства Германии. По данным издания, в других европейских странах, включая Францию и Италию, также прослеживается усиление ультраправых партий.

В январе немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что страна смогла быстро адаптироваться к отсутствию сотрудничества с Россией. Он сообщил, что Германия за несколько месяцев достигла независимости от российского газа, нефти и угля, поменяв систему энергоснабжения.